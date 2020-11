Trasporto merci, l’ 8 novembre libera circolazione

TRASPORTO MERCI – Domani, domenica 8 novembre, libera circolazione dei

TIR sulle strade sarde e nel resto d’Italia. Provvedimento in vigore

anche per il 15 e il 22. Lo stabilisce il decreto della Ministra dei

Trasporti. Confartigianato Trasporti Sardegna: “Decisione saggia e

tempestiva: siamo stati ascoltati”.

Domani, domenica 8 novembre, i camion potranno circolare liberamente

in Sardegna e su tutto il resto del territorio italiano: è stato,

infatti, revocato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle

strade extraurbane. Tale provvedimento varrà anche per le prossime

domeniche del 15 e 22 novembre.

Lo ha stabilito la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, con un

decreto che sospende, temporaneamente, il calendario 2020 dei divieti

di circolazione dei mezzi pesanti da 7,5 tonnellate, e lo ricorda

Confartigianato Trasporti Sardegna agli autotrasportatori, settore

danneggiato e messo sotto pressione dalle problematiche derivate dal

Coronavirus.

Per quanto riguarda, invece, i veicoli impegnati in servizi di

Trasporto Internazionale, i divieti sono sospesi anche per le

domeniche successive e fino ad un successivo provvedimento.

Per il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il

provvedimento è necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus e

superare un ulteriore elemento di criticità del sistema trasporti,

oltretutto non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di

traffico.

“Aspettavamo questo provvedimento, tempestivo, giusto e saggio –

commentano da Confartigianato Trasporti Sardegna – sin da subito

avevamo chiesto alla Ministra di intervenire per questo sblocco e

siamo stati ascoltati”.