Torna “Passaggi d’Autore: intrecci mediterranei”

Sedici candeline per Passaggi d’Autore: intrecci mediterranei , il festival del cortometraggio organizzato dal Circolo del Cinema “Immagini” (F.I.C.C.) di Sant’Antioco : da giovedì 3 a martedì 8 dicembre ritorna l’appuntamento dedicato ai cortometraggi dell’area mediterranea; un appuntamento che si rinnova annualmente dal 2005 nella cittadina sul mare nell’estremo sud-ovest della Sardegna, ma che stavolta, per via dell’emergenza sanitaria in corso, si svolgerà interamente in rete. Una modalità inedita per questo festival che si presenta comunque alla sua sedicesima edizione con un ventaglio di proposte come sempre ampio e variegato: in programma oltre sessanta cortometraggi di quindici paesi mediterranei in visione gratuita sulla piattaforma Festival Scope, con un focus sull’Italia, una vetrina sulla produzione sarda, una sezione videoclip, un omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita, e poi masterclass, workshop, interviste , incontri con i registi e altri ospiti, e il consueto concerto conclusivo.



Organizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, del Comune di Sant’Antioco e della Fondazione di Sardegna, e con il patrocinio del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, di Fellini100, dell’Unicef-Italia e del Touring Club Italiano, la sedicesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei verrà presentata in videoconferenza stampa mercoledì mattina, 25 novembre, con inizio alle 11 su piattaforma Zoom. Insieme al direttore artistico, il regista bosniaco Ado Hasanovic, interverranno gli organizzatori Dolores Calabrò e Luciano Cauli del Circolo del Cinema “Immagini” , l’assessora al Turismo e Spettacolo del Comune di Sant’Antioco Roberta Serrenti, il regista Pietro Mereu, consulente artistico del festival, Bruno Di Marino per la sezione Videoclip, Emanuele Contis, direttore artistico della sezione musicale, Lorenzo Melini, conduttore delle dirette streaming del mattino, e una rappresentanza delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati che sostengono il festival.