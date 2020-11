Il singolo: “This Christmas”

È in radio e negli store dal 25 novembre “This Christmas” (su etichetta THOMAS Music & Art), il nuovo singolo di Manuel Aspidi scritto e prodotto da Phil Palmer con la direzione artistica di Numa.

Manuel Aspidi, attraverso questa canzone, vuole divulgare un messaggio di augurio e speranza a tutte le persone visto il delicato momento che il mondo sta vivendo sapendo che questo sarà sicuramente un Natale diverso dal solito.

“Avrei sempre desiderato scrivere una canzone di Natale – dice Phil Palmer – ho parlato con Manuel che da sempre so avrebbe voluto cantarne una. Ed eccoci qui vi facciamo gli auguri insieme, avendo realizzato entrambi questo desiderio”.

“Manuel Aspidi è un artista che riesce sempre a mandare un messaggio positivo e di speranza al mondo, e lo fa anche in “This Christmas”, brano che tocca le corde del cuore. Nel video, girato nel suggestivo Regno di Babbo Natale – racconta la regista Giulia Lucarini – abbiamo voluto dar vita alle parole di Manuel attraverso immagini legate ai valori della famiglia e dell’unione, ambientate nella magica atmosfera del Natale. Manuel è un artista disponibile pronto a mettersi in gioco, condividendo sempre idee con il team e facendo di un progetto un lavoro comune.

Manuel Aspidi: note biografiche

Manuel Aspidi nasce a Livorno nel 1987. Inizia a studiare canto all’età di 6 anni e, a soli 15, partecipa e vince numerosi concorsi canori. Nel 1999 inizia a studiare musica leggera (Pop – Blues – Soul) e, parallelamente, si affaccia da protagonista nel panorama della musica lirica. È primo tenore drammatico nel coro del Maestro Preziosi, interprete di opere liriche tra le quali La Nona di Beethoven, Madame Butterfly, Carmina Burana, Vivaldi, Don Pasquale e la Norma, portate in tournée nei teatri di tutta Italia. Nel 2006 entra a far parte del cast della VI edizione di “Amici” di Maria De Filippi.

L’inedito “Soli a metà”, da lui interpretato, è per 4 mesi ai vertici delle classifiche, diventando una hit dell’estate. È il primo inedito di successo del programma e riceve 2 Dischi d’Oro e il Disco di Platino. Successivamente pubblica “Not like me” scritta da Nick Scotti, autore e collaboratore di Madonna, pezzo al centro di un servizio realizzato dalla trasmissione Verissimo di Canale 5. Nel 2010 registra il suo secondo inedito in italiano “Che Senso Ha”, scritto da Niccolò Agliardi. Nel 2011 arriva “Non ci aspettiamo più”, sempre di Agliardi. Nel 2012 esce per la Edel il singolo “Notte di luglio”, scritta da Pierdavide Carone.

Nel 2016 si presenta alle Blind audition di The Voice of Italy con la canzone “Love Runs Out” degli One Republic. Tutti e 4 i coach si voltano e Manuel, tra loro, sceglie Raffaella Carrà. Alla puntata dei knockout, Raffaella Carrà decide, tra la disapprovazione del pubblico e dei telespettatori, di far terminare il percorso di Manuel, che si esibisce interpretando “I don’t want to miss a thing” degli Aerosmith e lasciando il talent fra gli applausi sentiti del pubblico. Il video di quella interpretazione in soli 8 giorni raggiunge su YouTube 100mila visualizzazioni.

A maggio 2018 esce su etichetta discografica londinese THOMAS Music & Art GENIALSONG Group la canzone “L’uso delle mani” dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio. Il video della canzone totalizza oltre 1 milione di visualizzazioni, esattamente un milione e centomila, a dimostrazione del fatto che Manuel è seguito e amato da moltissimi fans. Il 2019 si apre per Manuel un ambizioso progetto di respiro internazionale, racchiuso nell’EP dal titolo “Libero (I’m Free)”, che il cantante presenta al pubblico con il lancio del singolo “Un angelo per me”: uscito il 24 gennaio 2019 che ha superato le 300 mila visualizzazioni sul canale YouTube dell’artista.

L’ultimo successo, in ordine temporale, è il video del singolo “Libero (I’m Free)”, che dà il nome all’EP: uscito l’8 aprile 2019, in meno di un mese ha superato 17 mila streaming su Spotify e ha registrato oltre 250 mila visualizzazioni sul canale YouTube del cantante, riuscendo a scalare, giorno dopo giorno, la classifica airplay indipendenti nazionale. Il 19 maggio 2019 viene quindi pubblicato l’intero Ep con il titolo LIBERO (I’M FREE) contenente 6 brani. L’EP riscuote subito un enorme successo arrivando a superare in brevissimo tempo oltre 110.000 streaming Spotify.

Il 14 ottobre 2019 viene lanciato a livello mondiale il singolo LET OUT THIS LIGHT (scritto da Julian Victor Hinton, autore e compositore di Robbie Williams e altri ancora) lasciando il mercato statunitense senza parole per la vocalità di Manuel. Il video ufficiale di LET OUT THIS LIGHT viene girato interamente e per scelta nella città di Livorno, città natale di Manuel, motivo per cui il sindaco della città ha voluto premiarlo e indire una conferenza stampa per il grande contributo dato alla città.

Il video raggiunge in breve tempo 6.000.000 di visualizzazioni, migliaia di condivisioni e centinaia di commenti tutti positivi e viene trasmesso da oltre 80 Tv nel mondo compreso la nota Tv Music Choice. Il singolo entra solo in una settimana di tempo nella classifica TOP 50 WORLD ADULT CONTEMPORARY tra i nomi più importanti del panorama Internazionale e ci resta per oltre 4 mesi.

Visti i grandi risultati, a dicembre 2019 Manuel viene invitato a Telethon su RaiUno esibendosi con il singolo LET OUT THIS LIGHT. Oltre ai fans, letteralmente in delirio per Manuel – sui Social Network hanno scritto tantissimi commenti, tutti positivi – il singolo è stato accolto con entusiasmo da Mickey Feat, Julian Victor Hinton (autore, arrangiatore e produttore britannico che ha collaborato con nomi del calibro di Robbie Williams, Trevor Horn, Seal ecc.), Alan Clark e Phil Palmer, colonne storiche dei Dire Straits, e da Numa (direttrice artistica dell’intero Ep), che hanno curato anche la produzione, la composizione musicale e gli arrangiamenti e che, in un videoclip dedicato, hanno messo in luce le straordinarie capacità vocali di Manuel.

Il 5 giugno pubblica “LAST CALL” il nuovo singolo in collaborazione col WWF Italia. Il brano esce in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2020 (World Environment Day), festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e l’intero ricavato dalle vendite della canzone, che lo stesso giorno sarà lanciata anche nel mercato statunitense, verrà donato al WWF Italia. A tale proposito Red Ronnie, ambientalista per eccellenza, sceglie per la seconda volta di invitare Manuel nel suo programma il Barone Rosso proprio per parlare del nuovo singolo LAST CALL.

Il 25 novembre 2020 esce in tutto il mondo il singolo natalizio dal titolo THIS CHRISTMAS, sempre in collaborazione con Phil Palmer (ex Dire Straits), autore produttore musicale del brano.

Manuel sta lavorando a un nuovo Ep interamente in lingua inglese da lanciare nel mercato internazionale.

