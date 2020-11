Dal 15 novembre è disponibile in tutte le librerie il saggio-romanzo storico “Templar a Caralis et iter luminis” dell’autore Roberto Pinna. L’opera, pubblicata dalla casa Editrice LFA Publisher di Napoli, ambientata in Sardegna, racconterà la saga dei Cavalieri Templari, partendo da un’analisi storica della loro presenza a Cagliari e in Sardegna.

“Templar a Caralis et iter luminis”: la trama

L’opera, ambientata a Cagliari nel 1307, dopo una breve analisi storica, si dipana in un intricato susseguirsi di vicende, certo di fantasia ma con un fondamento storico, legate alla persecuzione, arresto e distruzione dell’Ordine Templare.

Robur, il protagonista, si imbatterà in documenti e vicende legate all’alchimia, la cabalah, lo gnosticismo. Tutto questo, in un percorso esoterico, volto alla difesa di un grande segreto detenuto dai cavalieri dal bianco mantello.

Un modo per ripercorrere, rivisitando i monumenti storici della Karales medievale, la nostra storia in un periodo molto complesso e travagliato: la caduta dei giudicati, la dominazione Pisana e genovese, l’arrivo in Sardegna dell’Infante Alfonso e delle truppe Aragonesi.

Roberto Pinna: note biografiche

L’autore ha partecipato a vari concorsi poetici con il conseguimento di vari premi e menzioni. Presente in varie raccolte poetiche: Premio Vejo 1990, Laurentun, Alias-Melbourne, “Cagliari si risveglia”, ha collaborato col sito web medievale.it.

Ha scritto e portato in scena, anche in qualità di regista e attore gli atti unici: “Storia di ordinaria ingiustizia”; “Di respirare la stessa aria”. È da circa 20 anni impegnato in ricerche storiche sulla “Cagliari Medievale”.