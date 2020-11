Spazio giovani propone “Adolescenti consapevoli”

Lo Spazio Giovani e l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Oristano organizzano un ciclo di incontri rivolti alla comunità giovanile cittadina per la promozione della salute e del benessere psico-fisico, sui comportamenti a rischio tra gli adolescenti e le strategie per prevenirli.

“Gli incontri si terranno tutti i mercoledì di novembre e di dicembre nei locali dello Spazio Giovani di Sa Rodia – spiega l’Assessore alle Politiche giovanili Maria Bonaria Zedda -. Gli incontri sono organizzati per consentire ai giovani di avere una maggiore conoscenza dei rischi e pericoli derivanti da alcune situazioni nelle quali sono coinvolti, in un’ottica risolutiva e proattiva in cui loro siano i protagonisti attivi”.

Cinque gli appuntamenti gratuiti, tenuti dall’educatore professionale Antonio Ricciu, che si svolgeranno, nel rispetto delle norme anti-Covid, tutti i mercoledì dalle 16:30 alle 17:30, presso il Centro di Aggregazione Giovanile Spazio Giovani Flavio Busonera di Sa Rodia.

Questo il calendario: