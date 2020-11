Solidarietà di Confartigianato per l’alluvione nel nuorese alle popolazioni colpite dalla tragedia. Matzutzi e Pireddu: “Tante imprese e abitazioni distrutte e danneggiate: agire subito con sostegni e taglio della burocrazia”. L’Associazione Artigiana chiede interventi decisi contro il dissesto idrogeologico.

Confartigianato Imprese Sardegna e Confartigianato Nuoro Ogliastra esprimono solidarietà alle popolazioni e alle attività produttive dei territori della Barbagia, della Baronia e dell’Ogliastra colpite dall’alluvione e ringraziano i volontari, la Protezione Civile, le

Forze dell’ordine e tutti coloro che si stanno prodigando per affrontare la difficile situazione.

Le dichiarazioni di Matzutzi e Pireddu.

“Il nostro primo pensiero è rivolto al grave lutto che ha colpito la comunità di Bitti – commentano Antonio Matzutzi e Giuseppe Pireddu, rispettivamente Presidente di Confartigianato Sardegna e di Confartigianato Nuoro Ogliastra – ancora una volta ci troviamo a piangere morti e a contare i danni a territori, abitazioni e imprese travolti dagli eventi naturali ma anche da situazioni che l’uomo a creato nei decenni passati”.

L’Associazione Artigiana, inoltre, nel prendere atto con soddisfazione della tempestività con la quale il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha comunicato al Governo lo stato di emergenza, chiede il riconoscimento della calamità anche per le attività produttive

danneggiate, oltre che per gli Enti Pubblici e le infrastrutture viarie.

“In attesa di una reale quantificazione dei danni alle strutture pubbliche, alle abitazioni e alle imprese – continuano Matzutzi e Pireddu – la nostra Associazione è al fianco del decisore pubblico al fine di accelerare al massimo il ripristino dei territori e il riavvio

delle attività imprenditoriali. Sarà perciò necessario, nel più breve

tempo possibile, pianificare la ricostruzione per consentire la

ripresa della vita delle popolazioni e delle attività produttive.

Insomma, bisognerà spingere la ripresa e accompagnare le imprese nella

fase di ricostruzione evitando ogni inutile burocrazia”. “Abbiamo già

ricevuto numerose segnalazioni di attività distrutte, allagate o con

strutture lesionate – sottolineano – per questo stiamo mettendo in

campo una rete di informazioni per conoscere l’impatto reale che

l’alluvione ha avuto sul comparto produttivo”.

Il tema del dissesto idrogeologico.

“Dopo le tragedie in termini di vite umane, e dopo i disastri che

hanno colpito infrastrutture ed edifici, soprattutto nell’ultimo

decennio – continuano Matzutzi e Pireddu – ogni anno nella nostra

regione torna d’attualità il tema della lotta contro il dissesto

idrogeologico. Considerato anche l’immane disastro di ieri, ripetiamo

come sia urgente e indifferibile accelerare con la manutenzione delle

aree regionali soggette a frane e alluvioni, e quindi a elevato

rischio frana e/o media pericolosità idraulica. Quindi è sempre più

urgente realizzare e gestire la manutenzione delle opere pubbliche

necessarie per difendere famiglie, imprese e patrimonio culturale da

frane e alluvioni”.

“Purtroppo, però, s’investe sempre meno in prevenzione, messa in

sicurezza e ripristino – rimarcano – nel corso degli ultimi anni,

infatti, l’economia italiana ha registrato una caduta degli

stanziamenti pubblici, situazione che rende il territorio più

vulnerabile alle conseguenze dei cambiamenti climatici come ogni

volta, purtroppo, viene evidenziato dopo gli effetti disastrosi delle

ondate di maltempo”.

“In ogni caso – concludono i due Presidenti – il nostro plauso ava

anche alla celerità con la quale anche l’ANAS e l’Esercito hanno

iniziato le operazioni di ripristino dei collegamenti viari”.