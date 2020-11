Smart Cityness Festival: settima edizione

– organizzato da Urban Center – che

come evento di riferimento in Sardegna sui temi dello sviluppo locale, dell’innovazione e della creatività nei territori: Smart Cityness nasce infatti con lo scopo di presentare le migliori innovazioni ed i progetti capaci di generare impatto sociale e sviluppo locale, promossi da enti pubblici e da privati; e quella di facilitare la creazione di sinergie e di collaborazioni. In programma sette laboratori per adulti e bambini a partire dal 25 (maggiori informazioni e modalità di iscrizione al link

Lae l’innovazione sociale saranno al centro della settima edizione del Festival diffuso Smart Cityness, eventochiama a raccolta i protagonisti dello sviluppo dei territori e i cittadini per conoscere, confrontarsi e creare sinergie (in allegato il programma completo).Il Festival, che quest’anno verrà trasmessosui canali di Smart Cityness e di Urban Center, si è affermato negli anni http://www.smartcityness.it/laboratori/ ) , ma anche tre(27-28 e 29 novembre) dedicate ai temi caldi dell’economia circolare, governance territoriale, spazio pubblico, sviluppo economico, mutualismo e – argomento centrale –. Quest’anno anche unsull’Europa, tra Green Deal e Next Generation EU, a cura di Europe Direct Sardegna e uno spazio dedicato all’arte, con gli artisti del Network hOMe che presenteranno la loro opera comunitaria-collettiva: il IV e ultimo(maggiori info sui Manuali di sopravvivenza alla pandemia al link http://www.urbancenter.eu/progetto/manuale-di-sopravvivenza/ ).

Record di adesioni quest’anno: sono infatti oltre 30 gli ospiti che racconteranno le loro esperienze a Smart Cityness. Tra i relatori Vittorio Pelligra (Professore di Economia, Facoltà Scienze Economiche e Giuridiche, Università di Cagliari), Don Marco Lai (Direttore Caritas Diocesana di Cagliari), Stefano Mameli (Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari) ma anche voci esempio di buone prassi d’oltremare come il sindaco di Aielli Enzo di Natale, Silvia Scardapane (INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana), Francesca Meinero (Community Manager di Toolbox Coworking), Marta Mainieri (scrittrice e Fondatrice di Collaboriamo) e tanti altri. Impossibile non citare anche il contributo di Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale che ha fornito la risposta ufficiale alla domanda che inaugurerà ogni intervento: “che cosa significa la parola comunità?”.