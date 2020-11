Silvestri (ND): “Gianfranco Rotondi è il Joe Biden italiano” 

“Gianfranco Rotondi è il Joe Biden italiano” ad affermarlo è Marcello Silvestri, fondatore del Movimento di pensiero ‘La Nuova Democrazia.it

“Gianfranco Rotondi è l’unico politico italiano che, grazie alla sua storia e alla sua cultura politica, può riportare il nostro Paese su sponde democratiche ricostruendo il centro o, meglio, un polo di centro, che diventi contenitore di movimenti, partiti e associazione di stampo democratico e moderato, nonché vicino ai valori e alle istanze del mondo cattolico

Il nostro Movimento di pensiero vuole essere artefice del cambiamento politico e sociale del nostro Paese ed essere parte attiva di tale trasformazione ideologica e culturale.

La vittoria di Biden ci fa comprendere che il mondo vuole cambiare e, per farlo, sarà necessario riaffermare, da subito, i valori della democrazia, di una nuova democrazia. Il populismo ha subito un duro colpo anche in Italia e La Lega e FdI perderanno notevoli consensi.

A giorni contatteremo Silvio Berlusconi per presentargli il nostro progetto perché per lui rappresenta l’unica e concreta alternativa che gli consentirà di tenere in piedi Forza Italia, altrimenti destinata, se dovesse rimanere alleata al duo populista Salvini-Meloni, alla sua morte politica”.