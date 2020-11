“Sider Supreme”: nuova acquisizione per il gruppo Nova Marine Carriers

Il gruppo Nova Marine Carriers, che fa capo alle famiglie Romeo e Bolfo-Gozzi, nell’ambito del piano di sviluppo della flotta nel segmento delle handysize, ha acquisito una nuova nave bulk carrier da 36.844 dwt, costruita alla fine del 2016 dal cantiere Giapponese Minami Nippon. La nuova unità, questa settimana, entra a far parte della flotta di Nova Marine sotto il nome di “Sider Supreme” e affianca altre unità con caratteristiche analoghe sulle quali il gruppo con base a Lugano ha investito con particolare convinzione negli ultimi due anni.

Quasi in contemporanea con la “Sider Supreme”, entra a far parte della flotta anche la “Sider Olympia”, una bulk da 38.000 tonnellate che si colloca in scia alla gemella “Sider Monte di Procida” consegnata a inizio anno dal cantiere Shimanami ed entrata in servizio pochi mesi dopo la “Sider Onda”.