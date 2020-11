Scrivere in jazz 2020 XVI edizione . Serate conclusive in streaming su Facebook dal 30 novembre al 23 dicembre. L’appuntamento è per le 20:30. 103 partecipanti provenienti da tutto il mondo – 9 finalisti. I temi di quest’anno il repertorio di Bruno Tommaso e il Passu Torrau

Al di là del covid19.

Nonostante l’emergenza Covid 19 la XVI edizione del concorso internazionale di composizione ed arrangiamento “Scrivere in Jazz” organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra – Orchestra Jazz della Sardegna, ha superato nei numeri il successo internazionale delle precedenti edizioni. Sono infatti 103 le composizioni che hanno partecipato, elaborate da musicisti che provengono da Australia, Austria, Canada, Finlandia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Ungheria. Quest’anno la fase conclusiva che consentirà al pubblico di ascoltare i 9 brani finalisti non sarà in versione live ma si trasferirà sul web offrendo comunque l’occasione al pubblico di incontrare compositori, arrangiatori e giuria. Dal 30 novembre e fino al 18 dicembre, ogni lunedì-mercoledì-venerdì alle 20.30 sulla pagina Facebook dell’Orchestra jazz della Sardegna si svolgerà l’esecuzione dei brani finalisti delle categorie A.B e C in concorso. Protagonista sul palco del teatro Comunale di Sassari l’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS) diretta da Mario Raja.

La proclamazione dei vincitori.

Scrivere in jazz 2020 è giunto alla sua XVI edizione.

advertisement

La proclamazione dei vincitori sarà invece lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sempre alle 20.30. Nove brani in concorso nelle tre categorie A – tema sardo,-passu torrau- B – composizioni libere e C – arrangiamento brani di Bruno Tommaso, ospite d’onore di questa edizione.

Le dirette saranno condotte dalla giornalista Rachele Falchi e firmate dal regista Michele Gagliani.

“Scrivere in Jazz” è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari e con il contributo di Regione Sardegna, MIBACT e Fondazione di Sardegna,

“E’ doloroso non poter realizzare questa edizione come di consueto circondati dal calore del pubblico – dice il presidente dell’associazione Blue Note Orchestra Gavino Mele – ma ci consola il fatto che tutte le serate grazie allo streaming su Facebook saranno visibili ovunque nel mondo. Dopo tutto “Scrivere in jazz” nacque nel 1991 proprio con l’idea di consentire a compositori di qualunque provenienza geografica ed estrazione artistica di misurarsi con il jazz e la musica etnica della Sardegna attraverso la composizione di brani ed arrangiamenti scritti per l’OJS. In ogni edizione abbiamo ricevuto partiture da ogni parte del mondo ma è questa la prima volta che la serata conclusiva sarà visibile su web anche nelle nazioni da cui provengono concorrenti e finalisti del concorso”.

I finalisti

Tre le composizioni ammesse alle finali nella sezione A, dedicata ad elaborazioni di composizioni basate sul “Passu Torrau”: “A Passo Labios” di Francesco Spinazza di Spoleto, Mamoiada’s Carnival di Gerardo Pepe di Gravina in Puglia (Bari) e “Passu” del portotorrese Luca Sirigu.

Tre anche le composizioni a tema libero della sezione B che accedono alla fase finale: “Homeland” dello spagnolo di Madrid Edoardo Rojo Gonzales, “She Weeps Over Rahoon” del triestino Marco Battigelli, “Woody’s Lament” della compositrice australiana di Melbourne Vanessa Perica.

I tre finalisti della sezione C, dedicata agli arrangiamenti di brani di Bruno Tommaso: sono l’ungherese Daniel Hofecker con “Commiato”, l’inglese Alisdair Pickering con “Out Of Tempo” e il britannico Thomas Haines con The third One? The Best One.

Nutritissima la commissione selezionatrice di Scrivere in jazz 2020 composta da musicisti-esperti tra i più rappresentativi del mondo delle Big Band che ha sottoposto ad un’attenta analisi le decine di composizioni e arrangiamenti: Francisco “Latino” Blanco, Gabriele Comeglio, Michele Corcella, Mario Corvini, Oscar Del Barba, Luigi Giannatempo, Sid Hille, Pino Jodice, Mario Raja, Paolo Silvestri, Roberto Spadoni, Marco Tiso, Gabriele Verdinelli,