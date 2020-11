Scarico abusivo di rifiuti a Somma Vesuviana. Inteviene il Sindaco Di Sarno con una ferma condanna nei confronti di chi danneggia l’ambiente

Le dichiarazioni di Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana

Di Sarno (sindaco): “Oggi scoperte a Somma aree di scarico abusivo dei rifiuti. Siamo quindi intervenuti con il Servizio di Igiene Urbana ed il Nucleo delle Guardie Eco – zoofile. Tolleranza zero nei confronti di chi danneggia l’ambiente!”.

“Oggi con il Nucleo Guardie Eco – zoofile dell’Associazione Italiana di Sicurezza Ambientale e con il Servizio di Igiene Urbana abbiamo effettuato un controllo ambientale sul territorio di Somma Vesuviana. Ci siamo fermati in alcune zone per verificare quali rifiuti ci sono ed in che modo recuperarli, quali portare all’Isola Ecologica e quali in altri impianti. Il Servizio di Igiene Urbana ha poi con loro effettuato la pulizia delle zone. Sabato e Domenica dunque continueremo con un servizio che verrà effettuato a cavallo nell’area della Montagna. Tolleranza zero nei confronti di chi sversa danneggiando l’ambiente”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana comune del napoletano.

Le dichiarazioni di De Vita, coordinatore Provinciale delle Nucleo Guardie Eco – zoofile

“Abbiamo individuato numerosi siti di scarico abusivo di rifiuti. E’ iniziata l’operazione definita “Occhio del falco” – ha dichiarato Bernardino De Vita, Coordinatore Provinciale delle Nucleo Guardie Eco – zoofile – in collaborazione con il Servizio di Igiene Urbana. Abbiamo prima geo – localizzato questi siti apprezzandone l’entità ed immediatamente abbiamo affiancato il Servizio di Igiene Urbana del Comune. Abbiamo trovato di tutto, in particolare rifiuti legati all’edilizia, alla cavatura, ma anche resti di vetture, passeggini, pneumatici. Non bisogna però dimenticare che noi siamo Agenti di Polizia Giudiziaria. Inoltre la documentazione fotografica di quanto trovato ed anche la geo – localizzazione dei siti, sono state trasmesse allo SMA Campania. Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre, interventi a cavallo nella zona montuosa del paese”.

Gli interventi hanno visto la presenza del Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Sicurezza Ambientale, Giovanni Cimmino.