“Ricominciamo da qui” di Roccuzzo, videoclip online

È ora disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “RICOMINCIAMO DA QUI” (Bit Records), il nuovo brano inedito di ROCCUZZO già disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming.

L’incontro casuale con una persona del nostro passato può far tornare a galla odori, sapori, sensazioni, fino a creare dentro di noi un vero e proprio tsunami di emozioni che porta a ripensare ai propri errori ea far emergere il desiderio di ricominciare. Come suggerito dal titolo della canzone, è questa la storia raccontata da ROCCUZZO nel suo nuovo brano ” RICOMINCIAMO DA QUI “.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Alfia Bevilacqua e Michael Giuca, è ora disponibile su YouTube al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=Hq2eMgI-qso

Il singolo “Ricominciamo da qui” è disponibile su tutti i negozi digitali al seguente link:

https://backl.ink/142999289

Biografia

Giuseppe Roccuzzo , in arte Roccuzzo, è un artista classe ’96, siciliano doc trasferitosi per motivi lavorativi a Luino al confine con la Svizzera. Musicalmente inizia facendo cover su Youtube e Instagram che in breve tempo gli procurano un seguito di numerosi followers. Scoperto dall’etichetta discografica Bit Records, realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi anche su molti network come Radio Deejay, 105 e m2o.

Ciò che colpisce di più della voce di Roccuzzo è la particolarità del suo timbro. Quello stesso timbro – causato da un solco naturale sulle corde vocali – anni prima aveva allarmato alcuni insegnanti di canto che avevano consigliato di smettere di cantare. Fortunatamente Roccuzzo, dopo un primo momento di sconforto, non ha seguito il consiglio e, grazie a diverse visite specialistiche, ha scoperto che la sua è una “malformazione naturale”.

Nel 2020 approda al palco di XFactor, generando stupore e consenso generale eseguendo in diretta il brano di Elisa “Promettimi”: il video di quella esibizione è ad oggi il più visto della storia di XFactor Italia sulla piattaforma Facebook (oltre sette milioni di visualizzazioni). Passa ancora il turno ai Bootcamp e approda nella squadra di Emma.

Il nuovo inedito di Roccuzzo dal titolo ” Ricominciamo da qui ” è disponibile in digitale dal 2 ottobre e in rotazione radiofonica dal 23 ottobre. Da venerdì 6 novembre è online il videoclip ufficiale del brano con la regia di Alfia Bevilacqua e Michael Giuca.

Facebook : https://www.facebook.com/Roccuzzo

Instagram ufficiale : https://www.instagram.com/roccuzzomusic/?hl=it