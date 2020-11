“Rialzati Italia – Miide”, l’internazionalizzazione a sostegno di food e ristorazione

“Rialzati Italia”. Confindustria CNS ha promosso un webinar dedicato al canale dell’e-commerce per il Made in Italy e i prodotti sardi del settore agroalimentare.

Utilizzare una piattaforma di e-commerce per promuovere e vendere sul mercato internazionale i prodotti di eccellenza dei settori del Food e della Ristorazione del Made in Italy colpiti duramente dall’emergenza pandemica di questi mesi e che con tutta probabilità ci accompagnerà ancora per buona parte del 2021. Si chiama “Miide” (Made In Italy Digital Expo) ed è la più grande fiera/vetrina digitale internazionale con prodotti certificati, nata per le esigenze dell’agroalimentare e poi estesa anche ad altri settori.

Confindustria CNS ha promosso un webinar per illustrare nel dettaglio lo strumento alle proprie aziende associate del settore dell’agrifood e che si affianca ad altre presentazioni del progetto promosse in questo periodo dalle organizzazioni di categoria. Non essendoci più la possibilità di promuovere fiere e incontri internazionali il web attualmente costituisce una risorsa fondamentale di scambio di informazioni e di relazioni.

Dopo i saluti del direttore di Confindustria Centro Nord Sardegna Giansimone Masia, sono intervenuti in videoconferenza i referenti nazionali Alessandro Trombetta e Monica Mereu, coach Sardegna, e locali Andrea Perra e Raffaele Lecca. È stato quest’ultimo a illustrare nel dettaglio “Miide”. Grazie a 15 export manager, 42 buyer internazionali potranno piazzare sul mercato grandi quantitativi di merce da una piattaforma digitale che non farà però vendite online direttamente al consumatore ma offrirà alle aziende che vorranno aderire la possibilità di valorizzare ed esportare le produzioni.

Rialzati Italia

Saranno infatti i buyer a svolgere questo compito. Le singole aziende che aderiranno al servizio accedendo a un portale e segnalando i propri prodotti avranno a disposizione servizi per andare nei mercati mondiali.

L’iniziativa è inserita in un progetto più ampio dedicato alle produzioni di eccellenza, “Rialzati Italia”, e gode della condivisione di SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Si fornisce così una nuova prospettiva di sviluppo imprenditoriale legata al principio di collaborazione e di cooperazione. Sul portale si segnalano i prodotti Made in Italy, grazie a una rete che gode anche del supporto di partner bancari in grado di garantire prontamente alle aziende il pagamento delle transazioni commerciali con l’estero.

L’emergenza sanitaria di questi mesi ha anticipato la partenza del progetto, prevista per il 2021. Dallo scorso marzo la piattaforma è infatti attiva con le aziende che stanno già ricevendo ordini. Già 12 buyer, di India, Cina ed Emirati Arabi, hanno mostrato interesse. Chiedono in particolare le eccellenze regionali. Un mercato insomma nel quale le aziende sarde (il settore nell’isola può contare su circa duemila imprese), ancora non presenti nella piattaforma, potrebbero inserirsi con successo.