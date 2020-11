Premi “Oscar di Bilancio”, 56esima edizione

In diretta streaming oggi la Cerimonia di Premiazione della 56esima edizione dell’OSCAR DI BILANCIO, il Premio annuale promosso da FERPI e organizzato in collaborazione con Borsa Italiana e Univers, 56esminaità Bocconi. 287 candidature, un numero che cresce, edizione dopo edizione, e testimonia l’interesse delle imprese per una rendicontazione virtuosa come vero e proprio asset di competitività.



Una premiazione davvero “speciale” quella dell’Oscar di Bilancio 2020 che si è svolta oggi in diretta streaming. L’evento, coordinato da Luca Testoni, Direttore di ETicaNews, oltre a premiare i vincitori della 56esima edizione, è stato anche l’occasione per una visione di scenario globale, grazie ai contributi di due personaggi di rilievo: Jesus López Zaballos, presidente EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies e Chiara Del Prete, presidente EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group.

La visione internazionale

Per Jesus López Zaballos, il cambiamento legato all’integrazione di criteri extra finanziari nella finanza tradizionale è stato molto rapido e oggi sono sempre di più gli investitori che si pongono domande sulle organizzazioni nelle quali investono, chiedendosi se sono stati rispettati gli obiettivi di sostenibilità. La realtà è che oggi chi investe in modo sostenibile, e lo fa in modo trasparente, sarà più competitivo. Chiara Del Prete ha voluto invece sottolineare il passaggio in atto dal concetto di contabilità a quello di comunicazione finanziaria. Tra le novità, una maggiore interconnessione tra informativa finanziaria e non finanziaria, lo spostamento di attenzione dalla performance alla responsabilità, il cambiamento prodotto dall’impatto della tecnologia sull’attività di reporting. E sono moltissime – ha aggiunto – le iniziative di politica pubblica europea in corso che premono per efficientare il sistema informativo legato alla sostenibilità.

L’Oscar di Bilancio

Contribuire alla diffusione della cultura della buona comunicazione e della trasparenza è forse il più importante degli obiettivi che FERPI si pone con l’OSCAR DI BILANCIO, che annualmente premia le aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholders. Il Comitato promotore vede, accanto a FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi, mentre altre realtà hanno collaborato alla realizzazione dell’edizione 2020 dell’evento, quest’anno giocoforza previsto online, a diverso titolo. Dalle associazioni partner – AIIA, ANCI, ANDAF, ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D’IMPRESA, CSR MANAGER NETWORK, GBS, FONDAZIONE OIBR, FONDAZIONE SODALITAS, NEDCOMMUNITY e ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Milano) –, ai Corporate Partner – L’Eco della Stampa, Secursat e Arti Grafiche Boccia –, fino al Gift Partner, Genuina.

Trend

Assodato che il bilancio ha un valore sempre maggiore per tutte le organizzazioni, testimoniato dal numero crescente delle imprese candidate al Premio – quest’anno 287 – in molte rendicontazioni è evidenziata la mappatura degli stakeholder e segnalato il loro coinvolgimento nell’ascolto, nel dialogo e nella definizione delle strategie dell’organizzazione. Si registra un impegno a migliorare ulteriormente la disclosure e la qualità delle informazioni fornite. Crescono, nei bilanci, i riferimenti all’Agenda 2030 come chiave di lettura dell’attività dell’organizzazione, a dimostrazione di come è aumentato l’impegno delle imprese in ambito sociale e ambientale. Valori premiati, e che a loro volta premiano, anche economicamente, le aziende che li mettono in atto.

La Cerimonia

In apertura gli interventi del Comitato Promotore, con Giammario Verona, Rettore Università Bocconi e Presidente Giuria dell’Oscar, Andrea Sironi, Presidente Borsa Italiana, Rossella Sobrero, Presidente FERPI. Le Istituzioni erano presenti con Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Fabrizio Sala, Vicepresidente Regione Lombardia. “In questa edizione – ha commentato Rossella Sobrero – abbiamo notato un’attenzione ancora maggiore, rispetto alla precedente, alla comunicazione: in molti bilanci è stato utilizzato un linguaggio semplice e chiaro, infografiche e immagini hanno supportano i numeri e, in generale, si è registrato un maggior utilizzo della comunicazione digitale con un equilibrio tra la necessaria di essere analitici e l’importanza di proporre informazioni di sintesi”.

I Vincitori

Come sempre però, il momento più atteso è quello della consegna dei Premi, che gratifica anche lo sforzo compito dalle commissioni di valutazione visto l’alto numero di candidature. In questa edizione sono assegnati Premi in 7 Categorie – tra cui, novità di quest’anno, quella riservata ai bilanci presentati dagli Enti Locali – e 3 Premi Speciali. Questi i Vincitori:

Grandi imprese FTSE MIB: POSTE ITALIANE

Medie e piccole imprese quotate: FINCANTIERI

Imprese finanziarie quotate: ASSICURAZIONI GENERALI

Imprese ed enti finanziari non quotati: BANCA ETICA

Fondazioni erogatrici: FONDAZIONE CARIPARO

Imprese sociali e associazioni non profit: SAVE THE CHILDREN ITALIA

Enti locali: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Oscar per la comunicazione: CIRFOOD

Oscar per l’Integrated Reporting: COMUNE DI SASSO MARCONI

Oscar per la DNF, Dichiarazione Non Finanziaria: GRUPPO ENI