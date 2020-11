Oristano. Avviso aggiornamento lavori Consiglio Comunale

Il Presidente

Comunica

che i lavori della seduta del Consiglio Comunale del 26 Novembre 2020 sono aggiornati in 2^ convocazione al giorno 30 Novembre 2020 (Lunedì) alle ore 18:30 in seduta telematica da remoto per la discussione del seguente Ordine del giorno

11. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e Stato Attuazione Programmi 2020.

12. D.Lgs 118/2011 – Approvazione Bilancio Consolidato esercizio 2019 e relativi allegati.

13. Risposta a interrogazioni e interpellanze:

a) Interpellanza urgente Cons.ri Atzeni, Mureddu, Canoppia: “Teatro Antonio Garau”.

b) Interpellanza urgente Cons.ri Atzeni, Mureddu, Canoppia “Scuola Secondaria di 1° grado G. Deledda”.