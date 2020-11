Countdown per Un Mare di Svizzera 3, l’appuntamento congressuale annuale sul ruolo centrale del Ticino, sulle sue potenzialità di sviluppo legate anche alla centralità territoriale, strategica conseguenza dell’entrata in servizio di nuove grandi infrastrutture, in primis il Traforo del Ceneri che completa Alptransit, ma anche infrastrutture sempre più vicine come il collegamento ferroviario veloce fra Milano e i porti liguri.

L’emergenza sanitaria, quest’anno, consentirà solo a una parte dei relatori di incontrarsi in presenza, ma tutti gli altri così come i partecipanti saranno collegati in remoto in streaming tv.

L’evento si svolgerà a partire dalle 9.30 del mattino presso il Lac di Lugano, in collegamento diretto con la Sala Giunta della Regione Liguria a Genova e con Milano.

