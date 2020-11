Maltempo fino a domenica: Sardegna in allerta rossa

SARDEGNA IN ALLERTA ROSSA FINO A DOMENICA. AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI

Sardegna in allerta rossa

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 28.11.2020 e sino alle 23:59 del 29.11.2020 un AVVISO di allerta per:

codice ROSSO (criticità ELEVATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro;

codice ROSSO (criticità ELEVATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDRAULICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Montevecchio Pischinappiu;

codice ROSSO (criticità ELEVATA) per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura;

Da tener presente: “NELLA MATTINATA DI DOMANI DOMENICA (29/11/2020) SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PRINCIPALMENTE SULLA SARDEGNA ORIENTALE CON CUMULATI LOCALMENTE MODERATI. PROGRESSIVA ATTENUAZIONE DEI FENOMENI A PARTIRE DALLA TARDA MATTINATA”