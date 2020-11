Lucia Ciampi (Pd) : “Permettere alle biblioteche civiche il prestito dei volumi ai cittadini”.

La cultura e la lettura rappresentano oggi più che mai un servizio fondamentale e gratuito per la comunità Lucia Ciampi, deputata Pd in commissione Cultura della Camera,

dichiara :

“Permettere a tutte le biblioteche civiche di poter

consentire il prestito dei volumi ai cittadini, in sicurezza e

compatibilmente con le risorse umane disponibili. La cultura e la lettura rappresentano oggi, più che mai, un servizio fondamentale e gratuito per la comunità”.

“L’attuale normativa permette, infatti, tale attività per le biblioteche statali ma alcune Regioni, come la Toscana, non hanno ancora dato indicazioni precise per le strutture

territoriali, maggiormente presenti nei piccoli comuni ed in maniera capillare sul territorio”.

“Il risultato, ad oggi, è che purtroppo, senza norme certe, molte strutture sono ancora inspiegabilmente inaccessibili per il prestito dei libri. Chiediamo al governo di sanare questa evidente criticità nel prossimo Dpcm”.

Christian Flammia