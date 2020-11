Liber Libri diventa un salotto letterario online

Torna Liber Libri: l’evento organizzato da Caroli Hotels è giunto alla sua quinta edizione e farà riconoscere Gallipoli e il Salento non più solo come luogo di mare, spiagge e divertimento, ma anche luogo di perdizione culturale.

Con un format completamente rinnovato, Liber Libri porterà la cultura in diverse località salentine grazie al coinvolgimento di Autori, ospiti e appassionati di lettura per ribadire ancora una volta l’obiettivo principale: far riavvicinare i ragazzi alla cultura attraverso un’iniziativa online (sui canali social e web di Caroli Hotels), interattiva e divertente.

Liber Libri diventa in questo momento così particolare un salotto letterario online diffuso in tutto il Salento dove ogni Autore e Casa Editrice trova spazio per avviare un dialogo, un momento di confronto con gli appassionati della lettura. Luogo d’incontro con i principali protagonisti dello scenario culturale italiano che saranno i protagonisti dei video clip “Pillole… d’Autore” per continuare la missione di Liber Libri.

Il format aggiornato per ottemperare alle norme nazionali anticontagio, è risultato perfetto per un momento del marketing del territorio basato su attrattori di carattere culturale.

Saranno scoperti molti dei luoghi simbolo, del lavoro, dell’arte e della cultura salentina che saranno presentati e promossi divenendo la quinta naturale dove trovano collocazione i libri e gli ospiti che li racconteranno.

www.liberlibri.club

Caroli Hotels

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere la famiglia Caroli-Caputo ha affiancato, dal 1995, la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità.

Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.