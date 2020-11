Lanusei. Misura cautelare in carcere per omicidio

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno tratto in arresto un soggetto in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere per i reati in oggetto.

I dettagli dell’attività saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso questo Comando Provinciale alle ore 10.30 di domani, sabato 28 novembre 2020, a cura del Signor Procuratore di Lanusei, Dott. Biagio MAZZEO e del Comandante della Compagnia Carabinieri di Lanusei, Cap. Giuseppe DE LISA.