La Sindaca di Luras sempre allerta sul fronte del Covid

Una allerta rossa, una Giunta ,un Consiglio Comunale e un’altra giornata sul fronte Covid.

Un Sindaco può farcela bene solo se ha Funzionari sempre disponibili, la Disponibilità della Protezione Civile, Assessori attenti, Consiglieri Comunali disponibili e collaborativi.

Uomini e mezzi a disposizione, con generosità.

L’aspetto sanitario in primis, segue l’attenzione massima sull’allerta, le manutenzioni e i lavori pubblici da deliberare in Giunta, il Bilancio con voci importanti deliberati all’ unanimità in Consiglio.

Per tutto questo non posso far altro che dire a tutti GRAZIE.

Maria Giuseppina Careddu