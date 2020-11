ITTIREDDU (SS). Furto nella struttura polifunzionale. Carabinieri denunciano quattro giovani della zona.

Lunedì 23 Novembre i carabinieri della srazione di Ittireddu sono intervenuti nell’ex plesso scolastico “Prof. Gavino Cherchi” ora sede dell’archivio memorialistico della Sardegna “Ammentos”, centro multifunzionale comunale utilizzato in quel periodo per le operazioni di test antigenico Covid-19 a favore della popolazione residente, in quanto ignoti erano penetrati nella struttura, mettendola a soqquadro e rubando del materiale sanitario.

I militari coadiuvati dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ozieri, hanno immediatamente acquisito le immagini del sistema di sorveglianza comunale e dopo aver raccolto alcune informazioni in loco,hanno ricostruito l’evento stabilendo che il furto era avvenuto nel tardo pomeriggio del sabato precedente e quindi hanno identificato e rintracciato, in un paese della zona, quattro ragazzi, di cui due minorenni i quali sentiti in merito hanno subito confessato la loro azione, riconsegnando anche alcuni oggetti rubati.

I quattro giovanissimi sono stati pertanto denunciati alla procura della repubblica ordinaria e per i minorenni del capoluogo per furto aggravato in corso.