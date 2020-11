Itaca on demand: piattaforma italiana per l’outdoor

È nata ITACA ON DEMAND: la prima piattaforma italiana interamente dedicata al mondo Outdoor.

Dalla pluriennale esperienza di ITACA The Outdoor Community nell’organizzazione dei Tour italiani del BANFF Film Festival, Ocean Film Festival e Reel Rock Tour, da alcune settimane è pienamente operativa la piattaforma streaming che permette a tutti gli utenti di godere dei meravigliosi film scelti e selezionati da ITACA comodamente a casa propria.

Ma c’è di più: tra pochi giorni sarà disponibile, e solo per un periodo limitato di tempo, anche la 4a edizione dell’Ocean Film Festival, che non è stato possibile portare in tour nelle città italiane a causa delle recenti restrizioni sanitarie. Con l’accesso alla piattaforma sarà cosi possibile godere dei meravigliosi film che celebrano le bellezze dei nostri mari e degli oceani.

Sin dall’avvio del primo Banff Tour in Italia nel 2013, l’amore nei confronti di pellicole che abbiano una storia da raccontare, la voglia di diffondere il valore dell’avventura, il rispetto per la natura e il desiderio di scoprire le bellezze del mondo sono stati i principi ispiratori di ITACA The Outdoor Community.

Dopo 10 anni di grandi riconoscimenti da parte del pubblico che ci ha seguito in maniera appassionata (oltre 70 eventi e più di 25.000 spettatori in sala in oltre 40 città italiane ogni anno) è ora giunto il momento di fare leva sulle nuove tecnologie e dare accesso a tutti gli appassionati di outdoor ai film selezionati da ITACA.

ITACA ha così lanciato un nuovo e innovativo progetto creando la prima piattaforma italiana di streaming immaginata e realizzata esclusivamente per gli passionati del mondo Outdoor: ITACA ON DEMAND.

Si tratta di una vera e propria “boutique” che racchiude, con la stessa cura e attenzione con cui vengono scelti i film in proiezione nei teatri e nei cinema, un’accurata selezione di medio, corto e lungometraggi dedicati alle bellezze della montagna, del mare, degli oceani e dell’intero universo Outdoor.

Saranno infatti disponibili sulla piattaforma non solo la raccolta di film relativi alle precedenti versioni dei Tour, ma anche tanti splendidi film collegati al variegato mondo dell’outdoor scelti e selezionati da ITACA per i suoi appassionati spettatori, che si rinnoverà mese dopo mese con nuovi ed entusiasmanti filmati.

Tra le tante novità, legate al lancio della piattaforma, è l’inserimento per un periodo limitato – dal 28 novembre e solo fino al 12 dicembre incluso – delle 8 pellicole selezionate per la 4a edizione 2020 dell’Ocean Film Festival Italia, previsto in tour nella sale cinematografiche italiane nel mese di novembre. A presentare queste pellicole saranno niente meno che gli atleti e i protagonisti del mondo del mare e degli oceani, che avrebbero dovuto intervenire alle serate dell’Ocean Film Festival 2020.

Ocean Film Festival Italia offre una selezione immaginata per ipnotizzare e affascinare il pubblico, che mette in mostra una celebrazione cinematografica dei nostri mari e degli oceani composta da filmati ripresi sopra e sotto la superficie dell’acqua.

Questa raccolta unica di corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo, e che per la prima volta saranno disponibili su una piattaforma in streaming, documenta la bellezza e la potenza dell’oceano e celebra i subacquei, gli apneisti, i surfisti, i velisti, i nuotatori e gli oceanografi che vivono per la nebbia salina del mare, che inseguono le creste delle onde e che si meravigliano dei misteri del grande blu.

Grazie a queste pellicole, il pubblico potrà viaggiare nelle profondità degli oceani alla scoperta di relitti e grotte (Mea and the Sea); trovarsi a tu per tu con il Re dell’Artico, ovvero l’orso polare (Bare Existence); immergersi nelle acque della Polinesia francese, nell’Oceano Pacifico meridionale (Deep Sea Polynesia); andare alla ricerca dell’onda perfetta nelle solitudini artiche insieme al surfer Fraser Dovell (A Corner of the Earth – ACOTE – Special Tour Edit); partire per un viaggio in barca a vela dalle coste del Sud Africa fino alle isole Kerguelen insieme a Téo, Norman e Julien (The Tipping Point); vivere la passione decennale che lega il fotografo australiano Scott Portelli alle megattere che abitano le acque delle isole di Tonga, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico meridionale (Swimming with Gentle Giants); dare una nuova vita a una pilotina abbandonata per viaggiare verso la British Columbia alla ricerca di onde da surfare (Camel Finds Water); infine, avranno la possibilità di godersi uno “special edit” in esclusiva per il Tour italiano: IWT – Riders of the Liquid Plains. Un film che racconta le spettacolari performance degli atleti in gara all’International Windsurfing Wave Tour (IWT), la storia dei migliori windsurfer da onda che lottano per conquistare l’ambito titolo IWT Wave Riders e per sfidare il mondo al Gran Final Event dell’Aloha Classic alle Hawaii.

Partner di questa edizione dell’Ocean Film Festival Italia sono gli sponsor Aqua Lung e SLAM con il patrocinio dell’Ambasciata d’Australia in Italia e il supporto del Centro Velico Caprera e di Università di Milano-Bicocca (Marine Sciences e MaRHE Center). Sostengono inoltre l’Ocean film Festival Sea Shepherd, Project AWARE–PADI Italia e LifeGate PlasticLess®

Ma ITACA ON DEMAND non finisce qui: registrandosi alla piattaforma www.itacaondemand.it, sarà possibile vedere comodamente da casa i migliori film delle edizioni precedenti – le raccolte Best of BANFF e del Best of OCEAN – come sempre sottotitolati in italiano. E a queste si è aggiunta di recente anche l’edizione integrale del BANFF World Tour Italia 2020.

A queste raccolte, si aggiunge poi una selezione di film e documentari on demand accuratamente selezionati dai migliori film festival internazionali che raccontano storie di avventura ed esplorazione, in montagna, ma anche sopra e sotto le acque dei mari e degli oceani. Storie che parlano di natura, di wildlife, della bellezza dei luoghi remoti e incontaminati e di quanta ricchezza possano trasmetterci.

Per maggiori informazioni su ITACA ON DEMAND, registrati e scopri quali film sono già disponibili: visita il sito www.itacaondemand.it.

About ITACA srl The Outdoor Community

ITACA srl The Outdoor Community è una società specializzata nell’ideazione, organizzazione e promozione di eventi e rassegne cinematografiche nel settore Montagna e Outdoor. ITACA cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l’Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, di cui è licenziataria in esclusiva per l’Italia. Nel 2019, ITACA è distributore in esclusiva del film FREE SOLO, vincitore dell’Oscar 2019 come Miglior Documentario. Lancia ITACA ON DEMAND nel 2020, la prima piattaforma streaming in Italia interamente dedicata al mondo Outdoor: i migliori film in streaming di avventura, montagna, mari e oceani e action sport. ITACA è impegnata a creare una vera e propria community di persone.