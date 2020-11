Inaugurata a Baradili la mostra fotografica “Terra da abitare. Bellezza da custodire”

Dopo gli allestimenti realizzati nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì, nella Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari, nel Museo Diocesano Arborense di Oristano, l’esposizione viene proposta nelle vie del centro storico di Baradili, inserita nel programma FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA IN MARMILLA 2020-2023.

Le 100 stampe fotografiche a colori e in bianconero, curate da Salvatore Ligios responsabile dell’Associazione culturale Su Palatu Fotografia, accompagnate dai testi di presentazione scritti dagli stessi autori delle immagini, saranno esposte nelle vie del centro storico del piccolo comune fino al 31/12/2020 .

l progetto è realizzato per iniziativa del Coordinamento regionale per il progetto culturale della conferenza Episcopale Sarda in collaborazione con l’Associazione culturale Su Palatu_Fotografia, il Consorzio Due Giare, il Comune di Baradili e dalla Soter editrice.

