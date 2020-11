Mani Tese organizza “Il bello di restare”

Proseguono gli appuntamenti del progetto “Il bello di restare”dedicato alla scuola, alle famiglie e alle persone organizzato dall’ONG Mani Tese.

Domani (lunedì 30 novembre) alle 17.30 su YouTube ospite sarà la ricercatrice Daniela Lucangeli, professoressa ordinaria in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo presso l’Università di Padova.

Nuovo appuntamento domani (lunedì 30 novembre) per il progetto “Il bello di restare”, ciclo di incontri sul web organizzati dalla ONG Mani Tese che ospita esperti ed esperte nei settori della scuola, della famiglia per offrire supporto alle persone che sentono la necessità di confrontarsi con delle “guide” che possano orientare, con modelli multidisciplinari, il lavoro dei professionisti dell’educazione.

Alle 17.30 Giacomo Petitti di Roreto e lo psicologo cagliaritano Andrea Moi, si collegheranno in diretta streaming con la ricercatrice Daniela Lucangeli, professoressa Ordinaria in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova per riflettere su importanti tematiche legate all’inaspettato e sconosciuto periodo storico che ci troviamo ad affrontare.

L’essere umano ha rimodulato il proprio modo di abitare il mondo, la propria casa, la sua famiglia, il lavoro in funzione della repentina evoluzione della società. Il rallentamento dell’economia e dei ritmi di vita ha imposto un cambio di paradigma che impone una necessaria ricerca di senso da attribuire al recente passato e soprattutto al mutevole presente, con un occhio al futuro.

Tutte le persone, a modo proprio, hanno cercato di trasformare questo rallentamento in un momento di crescita. Si rivela fondamentale sintonizzarsi sui modelli di ben-essere anziché sui modelli di malattia. L’orientamento delle parole, del linguaggio, dei pensieri, delle emozioni e di conseguenza dei comportamenti deve essere volto verso quello che si vuole costruire insieme e promuovere il ben-essere individuale, il ben-essere di relazione e con l’ambiente che si vive quotidianamente.

Ogni appuntamento sarà arricchito dalle opere estemporanee dell’artista Antonio Spadaro che realizzerà i suoi “visual recording” che saranno poi resi disponibili a tutti i partecipanti. Anche la musica sarà protagonista con le composizioni originali di Ram-C.

Gli incontri si terranno sulla piattaforma YouTube attraverso il profilo ufficiale di Mani Tese (le informazioni e i riferimenti verranno indicati attraverso le pagine social ufficiali di Mani Tese) e sarà possibile iscriversi per potervi partecipare cliccando sul seguente link. Verranno comunicati quanto prima i prossimi ospiti e le relative date.

Queste le informazioni per accedere agli incontri precedenti:

26 OTTOBRE 2020 – LORENZO BRAINA – Titolo: “Insegnanti, formatori e genitori: insieme si educa meglio!”

11 NOVEMBRE 2020 – ENRICO EULI – Titolo: “Buone prassi e prassi future nella didattica e nel gioco”

18 NOVEMBRE 2020 – MARCO GUICCIARDI, STEFANO TADDEI – Titolo: “Ben-essere: fiducia nel mondo degli adulti e fiducia nel mondo dei giovani”

“Il bello di restare” si colloca all’interno del progetto “Piccoli che valgono” e si sviluppa in zone particolarmente a rischio situate a ridosso delle città capoluogo e nelle aree interne di 5 Regioni italiane distribuite tra nord, centro e sud Italia: Lombardia, Sardegna, Umbria, Toscana, Puglia.

Si tratta di territori accomunati da problematiche sociali caratterizzate da isolamento, assenza di identità comune per via dello squilibrio delle caratteristiche demografiche della popolazione, degrado, aumento dei flussi migratori, frammentazione e carenza di servizi, scarsa presenza di spazi verdi e tassi di disoccupazione rilevanti.

Partner dell’iniziativa sono Mani Tese ONG Onlus (capofila), Guardavanti: per il futuro dei bambini ONLUS, Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giunti Psychometrics, LAMA Development and Cooperation Agency Soc. Coop. a r.l., Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca, Associazione Il Timone, Cooperativa Sociale Cellarius, Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello, Comune di Sansepolcro, Comune di Elmas, Comune di Città di Castello, Comune di Capoterra, Comune di Bari – Municipio 4, Scuola Secondaria di 1° grado ‘Costantino Nivola’, IC Riccardo Massa, IC Mons. Saba Elmas, Direz. Didattica 2° Circolo Capoterra, Scuola secondaria 1° grado “Alighieri-Pascoli”, 1° circolo didattico San Filippo – Città di Castello (PG), F.T.Bufalini, IC CIAI- Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, IC San Sepolcro, IC 16CD, Ceglie – SM Manzoni Lucarelli.

L’OSPITE –Daniela Lucangeli: Professoressa Ordinaria in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo (2005) presso l’Università di Padova. Presidentessa Accademia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities (International Academy for Research in Learning Disabilities – IARLD) Sessione Sviluppo (2015). Presidentessa Nazionale CNIS (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di Handicap).

Presidentessa Comitato Scientifico Polo Apprendimento. Socia di numerose associazioni scientifiche internazionali e nazionali nell’ambito del Developmental Sciences. Prorettrice con delega all’orientamento e tutorato per l’Università degli Studi di Padova per la continuità formativa Scuola-Università-Lavoro (dal 2007 ad oggi). Presidente Mind4Children Spin-Off dell’Università degli studi di Padova che sostiene e promuove la ricaduta della ricerca scientifica in azioni a servizio del potenziale umano attraverso la sperimentazione, la divulgazione, la consulenza e la formazione.

Le sue principali aree di ricerca sono: i processi maturazionali del neurosviluppo con particolare attenzione al rapporto tra apprendimento ed emozioni. Gli ambiti di ricerca sperimentale in specifico riguardano i trend evolutivi (intelligenza numerica) e difficoltà di apprendimento. È autrice di diverse pubblicazioni di ricerca su riviste peer-reviewed e diversi libri e capitoli di libri.

È membro del comitato di redazione di molte riviste specializzate come Journal of Learning Disabilities e referee per molte altre riviste internazionali (Journal of Experimental Child Psychology, Journal of Educational Psychology).

L’ORGANIZZAZIONE – Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa che da oltre cinquant’anni si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo. É anche una ONLUS e un’associazione riconosciuta come Ente Morale. Opera in Africa, Asia e America Latina con progetti di cooperazione internazionale per sviluppare insieme alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile.

In Italia promuove progetti, campi di volontariato e stili di vita improntati alla solidarietà e alla sostenibilità attraverso migliaia di volontari attivi sul territorio. Educa i cittadini e le cittadine di domani al rispetto degli esseri umani e del pianeta attraverso laboratori di Educazione alla Cittadinanza Globale. É parte di un movimento popolare globale nato per cambiare il mondo, a cominciare da noi stessi. Continua a farlo dal 1964.

Giacomo Petitti di Roreto è laureato in Scienze Politiche, e negli ultimi anni ha approfondito il tema della facilitazione dei processi partecipativi e le tecniche di rafforzamento delle reti territoriali. É responsabile del settore Educazione e Formazione e del Programma Giustizia Ambientale di Mani Tese.

Andrea Moi è uno psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Formatore ed Educatore. Ha conseguito dei Master in Gestione del Personale, Risorse Umane, Comunicazione Aziendale Strategica, un corso specialistico sull’Assessment Psicologico e Sicurezza sul Lavoro e di Mediatore interculturale in ambito giuridico, scolastico, culturale, sanitario e sociale.

In campo lavorativo ha rivestito la posizione di HR Manager, Selezionatore, Formatore, Facilitatore, Couch Consultant, presso Enti Locali e organizzazioni private nel campo delle R.U., ICT, Terzo Settore e co-founder dell’organizzazione di consulenza “Intiendes” con la quale si occupa di sviluppo organizzativo, valutazione stress lavoro-correlato, progettazione partecipata e gestione della comunicazione interna.

Nel terzo settore collabora con coop. sociali e scuole di tutta Italia nel supporto ad insegnanti e famiglie con interventi in classe, formazione in presenza e a distanza. È socio in AFS – Alta Formazione e Sviluppo e collabora con organizzazioni quali CSV, Anteas, Mani Tese e Guardavanti sui temi del volontariato, progettazione, innovazione e formazione.

In qualità di relatore ha tenuto interventi in seminari e conferenze sulla violenza di genere e nel 2018 è stato intervistato dalla scrittrice Claudia Sarritzu all’interno del suo libro “Parole Avanti. Femminismo del 3° millennio”. Per nove anni è stato Giudice Onorario presso la Corte d’Appello sez. minori di Cagliari. Con lo studio personale svolge supporto psicologico a persone, gruppi, famiglie. Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Sardegna.