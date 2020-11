I precetti della Via della Felicità divulgati nel quartiere La Vega a Cagliari

Non c’è dubbio che in momenti come quello che stiamo vivendo è più facile trovarsi in situazioni in cui il buonsenso è l’ultima cosa che ci verrebbe spontaneo usare. La privazione di certe libertà e diritti, come poterci muovere liberamente o avere contatti sociali e interpersonali, che fino a ieri nessuno avrebbe messo in discussione, oggi sono limitati o addirittura vietati.

L’esasperazione e il rifiuto quasi naturale alla nuova situazione porta molti ad agire d’istinto e senza quel buonsenso che la nuova realtà richiederebbe. Guardare al proprio problema e cercare la soluzione a prescindere da ciò che la nostra decisione possa causare agli altri è più facile che trovare soluzioni equilibrate che possano risultare utili per tutti. Sicuramente più facile a dirsi che a farsi, si potrebbe obiettare.

Nessuno, se non la legge, può imporre un comportamento a un’altra persona, ma divulgare un messaggio in cui i princìpi di buon senso siano messi in primo piano è ciò che chiunque dovrebbe fare per contribuire ad allentare la tensione sociale che stiamo attraversando.

Il libretto “La Via della Felicità” di L. Ron Hubbard potrebbe essere considerato il primo codice morale non religioso, completamente basato sul buonsenso, in grado di mettere tutti d’accordo su princìpi etici su cui chiunque – a qualsiasi credo, cultura o ragione sociale appartenga – potrebbe concordare. È risaputo che trovare un accordo su un problema o un argomento è il primo passo indispensabile verso la soluzione del problema. Instillare nella società dei precetti di buonsenso su cui esiste un accordo di base è il punto di partenza per invertire la spirale discendente che la società sta imboccando.

“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”.

Sono parole che l’autore L. Ron Hubbard scrive nell’ultima pagina del libretto che i volontari della Fondazione “La Via della Felicità” stanno distribuendo gratuitamente in centinaia di copie nelle strade e nei negozi di Cagliari, invitando gli esercenti divulgare il messaggio tra i loro clienti.

Nella serata di martedì 1° dicembre, i volontari saranno nel quartiere La Vega a Cagliari, dove coinvolgeranno cittadini e commercianti locali per promuovere i 21 precetti di buon senso contenuti nella Via della Felicità. Info: www.laviadellafelicità.it.