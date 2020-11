Brutta tegola per il Cagliari poche ore prima della sfida di Coppa Italia con l’Hellas Verona. A seguito dell’ultimo giro di tamponi è risultato positivo al Covid-19 l’attaccante Giovanni Simeone.

La società sottolinea come l’argentino sia l’unico giocatore positivo, ma gli altri componenti della squadra ora saranno in isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita.

Simeone è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali.

I rossoblù scenderanno in campo stasera alle ore 17:30 per affrontare l’Hellas Verona in Coppa Italia (match visibile su Rai Sport).