Gianmario Strappati ha aperto il V Albanian Brass Festival

Il prestigioso palcoscenico dell’International Albanian Brass Festival, che ha proposto negli anni musicisti di fama mondiale, ha aperto domenica 22 novembre l’edizione 2020 con la Première in diretta streaming dell’opera “Vulcan’s Ayre” per tuba sola, scritta dal famoso compositore australiano Alan Holley ed eseguita dal solista Gianmario Strappati.

La composizione, dedicata e scritta per il concertista italiano, tenta di “dipingere” nel suono l’energia e la gloria di Vulcano, il dio romano del fuoco, cercando a volte di far creare al musicista suoni che brontolano per poi esplodere verso l’alto.

Il Maestro australiano, direttore della casa discografica Hammerings Records, ha cosi scritto:

“Sono molto fortunato ad avere come interprete Gianmario Strappati, un musicista che respira la vita, anzi, che sputa fuoco meraviglioso, nel mio assolo di tuba “Vulcan’s Ayre”. Sapevo che era un virtuoso della tuba dopo averlo ascoltato su Youtube, ma la sua performance è più di una tecnica eccezionale poiché apporta un suono dolce, un suono mieloso alla musica e la suona perfettamente. Adoro il modo in cui suona tutte le articolazioni come voglio e apporta ancora di più alla musica di quanto non abbia inserito nella partitura”.

Il video della quinta edizione si è aperto con le immagini di Madre Teresa di Calcutta e della Principessa Diana, simboli di pace e solidarietà. A seguire, il discorso del nostro Gianmario Strappati che ha voluto ringraziare il Direttore Artistico e il Presidente dell’International Albanian Brass Festival per aver presentato questa performance in occasione dell’importante concerto d’apertura della quinta edizione.

Gianmario Strappati che è Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo, sarà prossimamente impegnato con concerti in streaming in America Latina, Asia e Europa, dove proporrà tra gli altri nel suo programma la composizione “Vulcan’s Ayre” del Maestro Alan Holley.