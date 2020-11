I Carabinieri del reparto territoriale di Olbia e della compagnia di Tempio Pausania hanno arrestato tre soggetti già noti alle forze dell’ordine, sequestrando un ingente quantitativo di sostanza stupefacente ed un fucile a canne mozze, pronto all’uso.

In particolare, dopo ripetute segnalazioni di spaccio in alcune zone della città di Tempio Pausania, i militari hanno predisposto un’articolata attività informativa e servizi di osservazione. Le attività hanno portato a seguire un 51enne calangianese, G.S., ma abitante a tempio, fino a pedinarlo in una piccola frazione di Olbia, Berchiddeddu, presso l’abitazione di un 50enne, W.M..

Questa mattina, si è deciso di intervenire. Il calangianese, controllato a bordo della propria autovettura dopo un lungo pedinamento di ritorno da Berchiddeddu, è stato trovato in possesso di 1 kg di marijuana, 10 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione e 530 € in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente, immesso sul mercato – al dettaglio – avrebbe fruttato circa 1800 euro. Immediatamente, gli operanti, hanno esteso la perquisizione anche nell’abitazione del secondo soggetto, ubicata in una villetta, da cui il primo aveva appena comprato la sostanza stupefacente, trovando anche lui in possesso di 4 pacchi di cocaina, per un peso complessivo di gr. 700 circa, gr. 22 di marijuana, 4 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente, immesso sul mercato – al dettaglio – avrebbe fruttato circa 32.000 euro. Nella villetta era anche presente una seconda abitazione. I militari, durante le operazioni, si sono infatti insospettiti dal nervosismo proprio del fratello di w., a.m., 71enne; pertanto la perquisizione è stata anche estesa presso la sua abitazione. Nella camera da letto è stato ritrovato un fucile a canne mozze, caricato con due cartucce e pronto all’uso. Per tutti sono scattate le manette. Il 51enne e 71enne sono stati posti agli arresti domiciliari. Il 50enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Sassari.