Sardegna Teatro propone da mercoledì 11 a sabato 14 ExtraBody Visioni extra del progetto EmBody, nuova produzione guidata da Davide Iodice.

A seguito del DPCM di ottobre, su tutto il territorio nazionale si è assistito alla chiusura dei teatri al pubblico.

Sardegna Teatro – Teatro di Rilevante Interesse Culturale dell’Isola ha però la possibilità di continuare a investire sulla propria vocazione produttiva e supportare la creazione e le professionalità del mondo dell’arte performativa.

Già durante il lockdown primaverile Davide Iodice e Nunzio Caponio hanno concepito il progetto EmBody – Enciclopedia delle emozioni, allestimento performativo nato a partire da una drammaturgia condivisa con gli attori e le attrici, rivolto a offrire un’esperienza – in forma di processo in itinere – differente per ciascuno, declinato sulle emozioni, le paure e le personalità degli interpreti e della comunità. Questo tipo di teatro immersivo si sarebbe dipanato in nove atti performativi in vari luoghi.

Di fronte all’irruenza imprevedibile delle complessità del reale, il teatro sente con forza l’urgenza di nuove declinazioni.

A partire dal progetto di EmBody nasce ExtraBody_Visioni extra del progetto EmBody, un format online sulla piattaforma Zoom – sostenuto dalla Fondazione Sardegna Film Commission – in cui si rivelano al pubblico le tracce delle prove, gli abbozzi dei quaderni, l’articolarsi di micronarrazioni che ripercorrono il tracciato delle biografie e delle pratiche terapeutiche di esistenza.

Ogni singolo pezzo – per la durata di pochi minuti, da mercoledì 11 a sabato 14, con cicli di 9 spettatori ogni quarantacinque minuti – ospita un’emozione, raccontata e agita da chi, di quell’emozione, si sente uno specialista.

E’ un’architettura di stanze emotive che ospita dei rituali di verità, delle donazioni immateriali dei performer attraverso i ritratti che hanno costruito. Adesso più che mai, sembra che la necessità di agire il teatro risieda proprio in questo ruolo di medium delle emozioni. Rinvenire sempre nuove modalità di analisi e raccolta è non solo un obiettivo, soprattutto una strategia di sopravvivenza.

ExtraBody è perciò un meccanismo che – attraverso i gangli della rete – rivela parte dei percorsi sottesi alla creazione artistica, senza avere tuttavia la pretesa di sostituire la forma spettacolare in presenza, che avverrà non appena possibile.

CREDITI

Concept e direzione artistica: Nunzio Caponio e Davide Iodice

Scritture di scena: Nunzio Caponio

Creazione e spazio scenico: Davide Iodice

Ricerca drammaturgica e interpretazione: Michela Atzeni, Silvia Bertocchi, Nunzio Caponio, Francesco Civile, Daniel Dwerryhouse, Agnese Fois, Massimo Melis, Riccardo Montanaro, Silvia Piovan, Marta Proietti Orzella, Luigi Pusceddu, Enrica Spada, Maria Luisa Usai

Responsabile di produzione: Danilo Soddu

Direzione fotografa: Loïc François Hamelin

Elementi scenici: Tiziano Fario

Costruzioni sceniche: Fabrizio Pezzotti

Assistente alla regia: Chiara Murru

Assistente luce e video: Vito Settanni, Stefano Damasco

Streaming: Giacomo Meloni

Macchinista: Sohfolo Koné

Produzione: Sardegna Teatro | Mixed Reality, in collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission,

e con il sostegno della Fondazione di Sardegna

INFO E PRENOTAZIONI

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/extrabody-visioni-extra-dal-progetto-embody/154561

info@sardegnateatro.it

Date

Da mercoledì 11 a sabato 14 novembre

Orari:

15,00 | 15,45 | 16,30 | 17,15 | 18,00 | 18,45

Prezzo: 6 euro inclusa prevendita (se STClub 3,50 euro inclusa prevendita)

Ciascun biglietto corrisponde a un accesso da una postazione zoom che può anche avere più di uno spettatore che guarda da un solo terminale