Il Cagliari esce sconfitto dalla trasferta contro il Bologna per 3-2. Una sconfitta che fa male, perché i rossoblù sono stati rimontati dagli uomini di Mihajlovic.

La fase difensiva continua ad essere il tallone d’Achille degli uomini di Di Francesco, che lasciano troppo spazio ai giocatori del Bologna (specialmente a Barrow).

“Brucia tanto. Dobbiamo essere più bravi a difenderci in determinate situazioni. Abbiamo concesso al Bologna di andare alla conclusione con troppa facilità e sappiamo che loro dispongono di ottimi tiratori dalla distanza. In attacco siamo stati bravi, creando diverse situazioni da gol con qualità, come quella del primo gol ma anche dopo aver subito il ritorno del Bologna, la squadra ha sviluppato occasioni interessanti”.

Sicuramente queste partite possono far crescere i rossoblù, ma bisogna subito invertire la rotta.

“Si può perdere dopo essere andati due volte in vantaggio, ma prendere gol così sta capitando un po’ troppo spesso: per migliorare conosco solo una ricetta, il lavoro, dobbiamo dare continuità a ciò che facciamo. In avanti abbiamo iniziato a fare vedere buone dinamiche, sotto questo aspetto la squadra sta facendo progressi, mi piace come palleggiamo e manovriamo, anche se oggi forse avremmo potuto sfruttare meglio certe ripartenze nel primo tempo dopo aver rubato palla. La crescita passa anche attraverso queste prestazioni”.