Deidda: solidarietà al carabiniere ferito a Nuoro

Nuoro, rapina e solidarietà. Deidda (FDI):” Solidarietà al carabiniere ferito e ringraziamenti all’arma dei carabinieri”.

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla Carabiniere ferita nella sparatoria dopo la rapina all’ufficio Postale di Fonni e un grande ringraziamento all’Arma dei Carabinieri la cui presenza – così radicata in ogni territorio – dimostra che lo Stato c’è e rende difficile, se non impossibile, la vita ai malintenzionati”, commenta Salvatore Deidda, Deputato di FdI;

“Una rapina così cruenta che deve suonare come un campanello d’allarme per il futuro. Chiudere la Polstrada sarebbe un grosso errore e con una crisi economica e sanitaria in atto, la Barbagia merita risposte concrete da Regione e Governo. Sul fronte dei servizi, a partire da un servizio basilare come il pediatra, a condizioni più agevoli per chi lavora e vive in montagna”, conclude Deidda