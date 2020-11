Coronavirus Sardegna, aggiornamento dati (30 novembre)

advertisement

In totale sono stati eseguiti 372.806 tamponi con un incremento di 2.530 test. Sono invece 580 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+26 rispetto al dato di ieri), mentre è di 70 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.878. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 7.438 (+204) pazienti guariti, più altri 65 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 21.475 casi positivi complessivamente accertati, 4.496 (+62) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.372 (+63) nel Sud Sardegna, 1.773 (+10) a Oristano, 3.956 (+101) a Nuoro, 7.878 (+93) a Sassari.