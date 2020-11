Coronavirus, Mattarella ricorda le vittime della pandemia: “Basta egoismi, unire gli sforzi”

“In questi giorni dedicati al loro ricordo, sono venuto qui per rivolgere il pensiero a tutti i defunti e, tra di loro, alle vittime del coronavirus; ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero, dove e’ avvenuto il furto ignobile della Croce posta a memoria delle vittime della pandemia”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Ricordare i nostri morti e’ un dovere che va affiancato dal dovere della responsabilita’; di proseguire nell’impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia cosi’ grave. Mettendo da parte partigianerie, protagonismi, egoismi- sottolinea- per unire gli sforzi, di tutti e di ciascuno – quale che sia il suo ruolo e quale che siano le sue convinzioni – nell’obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese”.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it