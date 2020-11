Cordoglio di Lega Gallura per le vittime del maltempo

“Il coordinamento Lega Gallura desidera esprimere profondo cordoglio alle famiglie delle vittime di questa tremenda ondata di maltempo e massima vicinanza alle comunità colpite.

La situazione in Sardegna in questo momento è veramente drammatica. Il nuorese, il cuore della nostra isola, sta vivendo ore infernali. Noi tutti ci stringiamo attorno a loro sperando in un miglioramento delle condizioni meteo.

Sappiamo che la macchina regionale sta monitorando l’evolversi della situazione. Auspichiamo si dia immediato seguito alle richieste dei nostri rappresentati in regione per un sostentamento economico immediato. Il nostro popolo è già fortemente provato dalla diffusione pandemica del Covid, non può ne deve esser lasciato solo dinnanzi a questa emergenza.”