Ciro Imperato, “L’amore non può fare male”

Ritorno discografico per il cantautore Ciro Imperato con un singolo dedicato alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne 2020.

Il brano è intitolato L’amore non può fare male ed è una ballata pop rock convincente ed accattivante, dedicata ad un tema molto importante ed attuale, dove viene ripetuto più e più volte che “l’amore non può fare male”, anzi deve essere il contrario.

Biografia

Ciro Imperato è un cantautore ed autore italiano.

Nel 2013 pubblica Tilt, il primo singolo che vince il premio Hitlist Italia 2014, offerto da MA1TV.

Tra il 2017 ad oggi ha pubblicati diversi singoli, tra cui Ad un passo dai sogni, con il quale vince il premio internazionale International Music Trophy 2018 tenutosi a Salt Lake City (USA).

Nel 2019 pubblica SILENZIO, il primo singolo, mentre nel 2020 partecipa alla realizzazione della colonna sonora dello spettacolo teatrale Nei suoi panni.

L’amore non può fare male anticipa la lavorazione di un nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nel 2021.

Come autore ha scritto anche per Valentina Vicario (ex attrice protagonista della serie Rai Incantesimo) e Sonia Eyes (influencer Facebook/Instagram ed ex attrice hard).

Nel 2021 in veste autoriale verranno inoltre distribuiti nuovi progetti.