Covid: Turismo Verde-Cia lancia campagna di promozione #sostieniltuoagriturismo Michele Orecchioni – Cia Nord Sardegna: “Restiamo vicini alle aziende con piccoli gesti” .

La Cia Nord Sardegna accoglie l’iniziativa nazionale #sostieniltuoagriturismo, l’iniziativa per restare vicini alle aziende che invita a prenotare da subito un pranzo o la prossima vacanza in campagna.

“Accogliamo l’iniziativa nazionale di promozione dei nostri agriturismi – ha detto il presidente Cia Nord Sardegna Michele Orecchioni – in primis per aiutare le aziende e gli agriturismi che offrono piatti tipici del territorio, e per promuovere la conduzione di uno stile di vita sano con una dieta varia, bilanciata e mediterranea”.

Turismo Verde, associazione per la promozione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani: “Non perdere la sana abitudine di organizzare un pranzo o programmare un soggiorno in uno dei ventiquattro mila agriturismi italiani dove gustare piatti tipici del territorio e rilassarsi in mezzo alla natura, contribuendo al tempo stesso a mantenere viva l’offerta turistica nelle aree rurali in questa fase acuta dell’emergenza epidemiologica”.

“L’appello per prenotare una giornata o un soggiorno in mezzo alla natura – spiega Orecchioni – è vale anche per il futuro prossimo, per prenotare la prossima vacanza all’insegna delle tradizioni di famiglia, genuine e sane, che in questo momento di emergenza sanitaria possono solo che fare bene. Il valore dell’esperienza all’aria aperta, l’economia delle relazioni umane, in connessione con l’identità paesaggistica, culturale ed enogastronomica di ogni luogo, favorisce percorsi di sviluppo locale e opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani”.