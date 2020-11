CANTINA ZORZETTIG: NATALE SOSTENIBILE CON L’EDIZIONE LIMITATA 2020.

Nella confezione, abbinati al Refosco dal Peduncolo Rosso, biscotti e grissini di sfarinato di vinacce: un omaggio alla natura, un inno alla terra e a ciò che questa ci regala

Una confezione speciale che racchiude in un’elegante cassetta di legno tre prodotti naturali che valorizzano il sistema di economia circolare, promuovendo una filiera vitivinicola sostenibile e il riutilizzo di sottoprodotti: l’edizione limitata di Zorzettig pensata per il Natale 2020 è un omaggio alla natura, un inno alla terra e a ciò che questa ci regala.

La confezione natalizia racchiude una bottiglia di Refosco dal Peduncolo Rosso annata 2015, un vino elegante, complesso, che esprime i sentori dei frutti rossi e accarezza il palato grazie alle delicate note date dall’affinamento in botte di legno. Insieme al vino, due prodotti da forno, uno dolce e uno salato, la cui base di preparazione è la farina di vinacciolo, ricca di proteine e antiossidanti, ricavata utilizzando i sottoprodotti del processo di vinificazione.

“Mai come in questo Natale, in un anno così particolare – spiega Annalisa Zorzettig, proprietaria della cantina di Spessa di Cividale del Friuli – sentiamo l’esigenza di tornare alla semplicità e all’essenzialità delle piccole cose, anche in ciò che scegliamo di portare a tavola.

Allo stesso modo sono fondamentali il rispetto del ciclo della natura, della storia della nostra tradizione culinaria e della sana alimentazione grazie anche ad una filiera vitivinicola capace di produrre meno scarti possibile e di riutilizzare al meglio i sottoprodotti”.

L’idea di questa confezione speciale è nata in casa Zorzettig in collaborazione con la start-up G.S. Natural al fine di promuovere una filiera vitivinicola sostenibile.

Il prezzo di vendita è di 29,50 euro.

Per richieste e informazioni: info@zorzettigvini.it