Calvisi (Difesa): ferimento carabiniere fatto gravissimo

“Esprimo la mia solidarietà e faccio gli auguri di pronta guarigione alla carabiniera rimasta ferita da colpi di pistola sparati da alcuni malviventi a seguito di una rapina avvenuta oggi all’ufficio postale di Fonni. Sentimenti di vicinanza al Generale Giovanni Truglio, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna e a tutto il suo personale” – ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

“I nostri Carabinieri sono sempre in prima linea per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Lo fanno quotidianamente senza risparmio, con grande professionalità e spirito di servizio, mettendo anche a rischio la loro vita. Al Generale Nistri e a tutto il suo personale va il riconoscimento degli italiani anche per il prezioso supporto fornito al Paese nel corso di questa emergenza sanitaria.” – ha concluso Calvisi.

