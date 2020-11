Il Cagliari non si può troppo focalizzare sulla sconfitta in trasferta contro la Juventus, perché mercoledì scenderà in campo alla Sardegna Arena per affrontare l’Hellas Verona nel match di Coppa Italia alle ore 17:30. La sfida è visibile su Rai Sport.

La seduta odierna, dunque, si è focalizzata sulla parte atletica e su esercizi legati alla forza. Si chiude con una sessione di tattica, a seguire calci piazzati.

Notizie dall’infermeria: parzialmente in gruppo Pinna. Lavoro personalizzato per Luvumbo e Klavan: il difensore, uscito anzitempo nel match contro la Juventus per una brutta botta alla testa, è andato al Korian dove gli hanno suturato la ferita.

Lavoro individuale per Nandez che prosegue con il protocollo dopo il nuovo tampone negativo.

Terapie per Ceppitelli e Lykogiannis.

Il prossimo allenamento è fissato per domani pomeriggio.