Cagliari. Sequestrate 46 tonnellate di rifiuti plastici

Nell’ambito della prevenzione e repressione delle violazioni al Regolamento CE 1013/2006, che disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Cagliari, in collaborazione con i Carabinieri del NOE, nel controllare presso il Porto Canale il carico stipato in due container destinati in Turchia edichiarato quale materiale per l’industria della plastica, hanno rinvenuto 46.500 kg di rifiuti plastici provenienti da operazioni di trattamento.



Il container e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla quale è stato inoltre segnalato il responsabile della spedizione per “traffico illecito di rifiuti” e “falsità ideologica commessa dal privato”.