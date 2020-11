Cagliari. Interruzione di energia elettrica prevista a Is Bingias lunedì 2 novembre 2020

Questo il dettaglio delle vie interessate:

Risorgimento (civici da 78 a 84, da 88 a 108 da 67 a 93, da 97 a 103);

Resistenza (da 4 a 12, da 21 a 37, da 37b a 43);

Murat (da 8 a 12, da 14b a 22a, 26, da 30 a 36);

San Martino (6, da 1 a 1a, da 5 a 11, 15, 19, 23);

Partigiani (da 2 a 6, 3);

Crimea (2, da 8 a 18, 3, da 7 a 21);

Piazza D’Azeglio (da 2 a 6, da 1 a 5);

Silvio Pellico (da 4 a 6a, 10, 3);

vico II Risorgimento (da 1 a 3);

Marzabotto (sn);

Berchet (2);

Piazza Chiesa (4a).

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.