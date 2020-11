Ballottaggi amari per il centrodestra in Sardegna. Infatti, nei tre comuni in cui si votava per eleggere i sindaci, ossia Quartu Sant’Elena, Nuoro e Porto Torres, hanno trionfato Milia, Soddu e Mulas, con percentuali piuttosto elevate.

Da sottolineare, soprattutto, il successo di Graziano Milia a Quartu Sant’Elena, dove, è bene ricordarlo, aveva ricoperto l’incarico di primo cittadino dal 1993 al 2001.

A Nuoro, invece, riconferma per Andrea Soddu, sindaco uscente. Anche a Porto Torres il centrodestra ha dovuto alzare bandiera bianca. Il ballottaggio, infatti, è stato appannaggio di Massimo Mulas, che ha prevalso su Alessandro Pantaleo.