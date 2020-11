Si svolgeranno tutti i mercoledì di dicembre gli appuntamenti per la microchippatura dei cani non ancora iscritti all’Anagrafe nazionale. Il servizio, gratuito, è organizzato dall’Unità Anagrafe canina e randagismo del Dipartimento di Prevenzione Ats Zona Centro, diretta dal veterinario Giuseppe Sedda.

Le operazione saranno effettuate nei giorni di mercoledì 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre nei locali dell’ex mattatoio comunale di Oristano (via Parigi, zona industriale). Alla prestazione sarà possibile accedere esclusivamente su prenotazione telefonica, chiamando al numero 345.6619323 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30.

La microchippatura, obbligatoria per legge, deve essere eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo e sempre prima di una sua eventuale trasferta o trasferimento di residenza. L’intervento, rapido e indolore, consiste nell’inserimento di un microchip elettronico sotto la cute dell’animale che ne permette il riconoscimento e l’identificazione in caso di furto o smarrimento. Sono previste sanzioni pecuniarie per i proprietari di cani sprovvisti di microchip.

advertisement

Nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid, ci si dovrà presentare all’appuntamento muniti di mascherina, oltre che del documento di identità, osservare scrupolosamente l’orario indicato al momento della prenotazione per evitare assembramenti e, in ogni caso, mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone

«Nel ricordare che la piaga del randagismo prevede grossi interventi di carattere economico da parte delle istituzioni locali, che ricadono inevitabilmente su ogni cittadino – afferma il direttore del servizio Sedda – auspichiamo la massima collaborazione da parte del territorio per raggiungere la più ampia copertura possibile».