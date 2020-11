Il direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Centro anagrafe canina e randagismo, Dott. Giuseppe Sedda – al fine di dare seguito all’obbligatorietà dell’identificazione dei cani nelle aree rurali e urbane – comunica che il servizio veterinario è a disposizione per il territorio della provincia di Nuoro secondo il seguente calendario:

• Distretto Socio Sanitario di Nuoro: tutti i lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso i locali del Poliambulatorio ex INAM, con ingresso da via Leonardo Da Vinci (fronte tribunale);

• Distretti Socio Sanitari di Macomer, Sorgono e Siniscola: il mercoledì e venerdì, previo appuntamento, con soglia minima di 15 cani.

• Per gli interventi itineranti nei comuni, sia in ambito urbano che rurale, ai sensi della dgr 17/39 del 2010, è opportuno concordare con la polizia locale referente per il randagismo un appuntamento, con soglia minima di 10 cani.

Nel ricordare che la piaga del randagismo prevede grossi interventi di carattere economico da parte delle istituzioni locali che ricadono inevitabilmente su ogni singolo cittadino, si auspica la massima collaborazione con il territorio e i rappresentanti degli enti locali.

Contatti

anagrafecanina.randagismo.centro@atssardegna.it;

Dott. Riccardo Consigliere, referente per la ASSL Nuoro, tel. 3668123869;

Dott. Giuseppe Sedda, Direzione struttura, tel. 3456619253; 0783 317773.