A Olbia, Nuoro e Oristano continuano le iniziative contro lo spaccio

Non mollano la presa i volontari di Mondo Libero dalla droga e della Chiesa di Scientology, che, anche questa settimana, saranno impegnati nella lotta allo spaccio e al consumo di droga, attraverso la distribuzione dei libretti “La verità sulla droga”.

“L’esperienza ci insegna che quando si conosce la verità sulle conseguenze derivate dall’uso di droghe, è molto più difficile cadere nel tranello degli spacciatori – dichiara Ignazio, il coordinatore per la Sardegna dei volontari di Mondo Libero dalla Droga. – Gli stessi ragazzi che hanno fatto uso di sostanze ci dicono che, se fossero stati informati prima, non sarebbero caduti in quel mondo maledetto. È la consapevolezza che anche solo un libretto nelle mani di un ragazzo al momento giusto può salvargli la vita, che ci spinge ad andare avanti e non mollare. Abbiamo avuto testimonianze in merito ed è nostro dovere continuare”.

Gli spacciatori se le inventano tutte per sfuggire ai controlli delle Forze dell’ordine, l’egoismo e l’avidità alla ricerca del guadagno facile li porta ad agire senza scrupoli indirizzandosi ai ragazzini di 11/12 anni, spegnendo in loro i sogni che sarebbe giusto coltivare a quella età.

“Le droghe privano la vita delle gioie e delle sensazioni che sono comunque l’unica ragione di vita” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. Rubare i sogni e il futuro a un adolescente per il mero sporco denaro è un crimine imperdonabile contro il genere umano che andrebbe punito con estrema severità, ma di pari passo alla repressione va fatta una massiccia azione di informazione sui ragazzi perché siano pronti e determinati a dire di no a chi vuole rubargli il futuro.

È necessario arrivare prima con la verità sulla droga, prima che arrivino gli spacciatori con le loro bugie. Per questo l’impegno dei volontari continua anche questa settimana a Nuoro, nella serata di lunedì 23, a Olbia martedì 24 e a Oristano nella mattinata di mercoledì 25, dove centinaia di libretti saranno distribuiti nei negozi e nelle strade coinvolgendo i commercianti e i cittadini delle tre località.

Info su materiali e iniziative su www.diconoalladroga.it e www.cagliariliberadalladroga.com