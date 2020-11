Lo Spazio Conad di Cagliari è in via Dolianuova 35, presso il Centro Commerciale Marconi a Pirri. Dopo i cambi insegna di Cagliari Santa Gilla e di Olbia Sa Marinedda dello scorso giugno e di Sassari Predda Niedda ad ottobre, anche questo quarto punto vendita ex Auchan, passa a Conad.

Il negozio riapre grazie ad un restyling al momento parziale in grado di renderlo operativo per il periodo natalizio con l’obiettivo di portarlo a termine nei prossimi mesi al fine di trasformalo in ciò che l’insegna Spazio Conad rappresenta realmente.

Le riaperture, sotto l’insegna Spazio Conad, restituiscono e qualificano importanti punti di attrazione commerciale del territorio e sono parte integrante del piano di crescita e sviluppo di Conad Nord Ovest, con un chiaro impegno in termini di distintività commerciale, dove la convenienza rappresenterà l’elemento centrale per rafforzare ed accrescere le quote di mercato ed ambire a rafforzare la leadership nel territorio.

«Con l’apertura di Spazio Conad di Cagliari, prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Nord Ovest, con l’obiettivo di confermarsi leader e essere punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi“ dichiara Michele Orlandi, responsabile rete Sardegna di Conad Nord Ovest. «Abbiamo accelerato la presa in carico del negozio e voluto riaprire in tempi rapidi in modo da non far mancare un servizio essenziale proprio sotto le festività al quartiere di Pirri, ma anche a tutta Cagliari. In programma c’è una grossa ristrutturazione che cambierà definitivamente il volto di questa grande superficie di vendita trasformandola in ciò che di meglio Spazio Conad ha da offrire e, unitamente a questo progetto, sarà ristrutturato anche l’intero Centro Commerciale. Crediamo fermamente in questo impegno di valorizzazione commerciale del territorio ed il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi, al legame con il territorio e con la comunità, valorizzando attentamente prodotti e produzioni locali”.

Il nuovo format Spazio Conad, si presenta come format ideale per una esperienza di spesa completa e connotata da innovazione, sia di prodotto che di servizio. Centrali sono gli elementi che maggiormente caratterizzano Conad, con particolare riferimento ai freschissimi, ai prodotti tipici e a quelli che rispondono alle nuove esigenze di consumo rivolte al benessere. Alla spesa più classica si affianca una più completa e innovativa offerta di prodotti extralimentari che fa leva soprattutto su di un piano promozionale diversificato con cataloghi dedicati e ripetuta nel tempo. La distintività Conad è ulteriormente evidenziata nella parafarmacia che si sviluppa in una nuova area integrata con il punto di vendita dove trova spazio il reparto salute e bellezza e dove si possono acquistare prodotti con l’assistenza di personale specializzato fruendo, in aggiunta, di servizi specialistici.

All’interno sono presenti tanti reparti per un’esperienza di spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, ma anche tanta efficienza e servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti.

L’ortofrutta (a libero servizio, la IV e V gamma, il biologico confezionato…), la macelleria assistita e a libero servizio, la pescheria assistita e con pesce confezionato, il reparto di latticini, salumi e formaggi, la gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria e pasticceria anche di produzione interna, il mondo casa, la tecnologia, il tempo libero, i giocattoli e i generi vari offrono ampi assortimenti. Nei reparti freschi e freschissimi il cliente trova tanti prodotti improntati ai nuovi modi di consumo, dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero. E poi l’area benessere, con le proposte di Verso Natura Conad – con le linee Bio, Eco, Equo e Veg – i prodotti senza glutine, quelli per celiaci e ad alta digeribilità. Previsto un ampio assortimento di prodotti regionali a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi.

Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì a domenica, dalle ore 8.30 alle 21.