8 nuovi positivi e 4 guariti a Oristano. Le autorità sanitarie della ASSL di Oristano hanno comunicato l’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città al Sindaco Andrea Lutzu.

Per effetto dell’aggiornamento odierno in città quindi i casi positivi accertati dall’inizio di settembre diventano 297 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 322). Inoltre i pazienti guariti sono 123 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 148), mentre i soggetti ancora in cura sono 170. Quattro i pazienti deceduti.