L’album: “Young and Free”

Da venerdì 16 ottobre è disponibile nei negozi di dischi e in digitale “Young and Free” (New Team Music), l’atteso album d’esordio di I’m Erika, prodotto e arrangiato da Franco Micalizzi. Il disco contiene 13 brani, tutti diversi tra loro per genere e mood.

«Questa scelta è stata fatta proprio per far capire a chi ci ascolta, che sia io che Franco non siamo legati a un unico genere musicale, ma spaziamo su più fronti, perché la musica se fatta con gusto è tutta bella – racconta la cantante. – Tutti i brani che seguono, pur essendo molto diversi tra loro, hanno come filo conduttore non solo la mia voce, ma il gusto e la firma inconfondibile di Franco. Abbiamo alternato brani più ritmati a brani più passionali ed emotivi, per cercare di variegare il più possibile l’ascolto del disco».

Il brano “Agua do mar” vede la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bosso con la sua tromba, che porta l’ascoltatore nelle sconfinate spiagge del Sud America, ricche di colori, odori, sapori e musiche tipiche di quei luoghi.

La tracklist

Questa la tracklist di “Young and Free”:

“Young and free” “The Lady is the Queen” “Agua do mar” “Starry night” “Living it up” “Walking on air” “Poema” “Por tudo por nada” “Mr groove” “Have a nice trip” “Minha vida” “Time” “Indecisioni”

Sempre lo stesso giorno, sarà in radio il singolo omonimo scritto da Valentina Ducros, composto e arrangiato da Franco Micalizzi.

«Ho deciso di cantare questo brano perché il testo racconta della libertà di poter fare ciò che si vuole, liberi anche di sbagliare, ma con la propria testa. Di quanto sia bello trascorrere una serata con le amiche, ballando fino a tardi e bevendo qualche drink – afferma I’m Erika – Un omaggio alla gioventù, non per forza anagrafica, ma nella testa. Poi mi piaceva il sound, la sezione di fiati e il solo del sax baritono, strumento che amo».

«Il brano è nato dal desiderio di poter far visualizzare, da parte di chi lo ascolta come di chi lo ha scritto, dei grandi orizzonti come quelli che immaginiamo pensando alle atmosfere dei viaggi, senza dimenticare che questa canzone vuole dare il movimento grazie alla ritmica che invita a muoversi e ballare» commenta Franco Micalizzi.

I’m Erika: note biografiche

Erika Croce, in arte I’m Erika, nasce a Foggia nel 1986. Inizia gli studi musicali da autodidatta e successivamente si perfeziona con Valentina Ducros. Ha frequentato seminari delle principali tecniche di canto: Vocal Power, con Elizabeth Howard, la vocal coach di Sting, SLS – Speech Level Singing (Stevie Wonder, Michael Jackson etc.). Ha all’attivo 15 anni di esperienza tra concerti, eventi e festival. Si specializza nell’interpretazione del repertorio Soul, Funk, R’n’B, Neo Soul e Jazz.

Ha tenuto cicli di seminari di “Storia della musica moderna” e “Interpretazione stilistica” nelle Accademie Lizard pugliesi (Associazione “Il Filomusico”) dal 2013 al 2018. Ha insegnato in numerose accademie private locali ed è stata titolare della classe di canto nell’associazione ARS DAUNIA di Foggia fino al 2017.

Nel 2013 è invitata a duettare con Ron nella manifestazione Comics for Africa (BN). Nello stesso anno tiene un concerto al Solo Bar di Camden Town a Londra.

Nel 2014 è 2° classificata al TROISI MUSIC FESTIVAL. Dal 2018 insegna canto moderno in varie scuole di Roma e provincia.

Ha all’attivo due progetti: “Flawed 3” (Funky, Soul, R’n’B) e “Io vivo come te”, un insolito omaggio a Pino Daniele con un organico molto particolare: voce femminile, EWI (Electric Wind Instrument) e pianoforte.

Amante di Amy Winehouse è al momento impegnata nella realizzazione di un omaggio alla sua musica. Dal 2018 vive a Roma e continua a perfezionare i propri studi.

Il 31 luglio 2020 arriva in radio e digitale “Living It Up” il singolo d’esordio. Il 16 ottobre pubblica “Young and Free”, il secondo singolo estratto dall’omonimo disco di inediti, in uscita lo stesso giorno.

I’m Erika sui social