La Campagna di vaccinazione antinfluenzale verrà garantita anche ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni i cui Pediatri di libera scelta non hanno aderito all’iniziativa.

I genitori dei bambini che rientrano tra le categorie per la quale la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e che vorranno aderire alla campagna, potranno contare sugli ambulatori vaccinali del territorio e, a Olbia, sul Pediatra del Distretto che dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, garantirà l’attività di vaccinazione negli ambulatori vaccinali, al piano terra della struttura sanitaria San Giovanni Di Dio, con accesso da via Borromini.

A Olbia l’accesso al servizio è diretto e verrà regolato da personale sanitario che avrà anche il compito di effettuare le operazioni di pre triage.

La stagione influenzale 2020-2021 sarà caratterizzata dalla contemporanea circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2; per questo motivo il Ministero della Salute (Circolare n. 19214 del 4 giugno 2020) raccomanda l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti a rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, considerata la somiglianza dei sintomi tra Covid-19 e Influenza.

Ambulatori vaccinali del territorio

Ambulatorio di vaccinazione di Arzachena

via Jaseppa di Scano

tel. 0789 552797

Ambulatorio di vaccinazione di Berchidda

via Monte acuto

tel. 079 704113

Ambulatorio di vaccinazione di La Maddalena

Struttura polifunzionale

Località Padule

tel. 0789 791232

Ambulatorio di vaccinazione di Tempio Pausania

via Demartis

tel. 079 678385